В ГПУ озвучили причины, повлиявшие на решение суда по Колмогорову

06.11.2017 22:15

Во время брифинга начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Виталий Панченко сообщил, что на решение Высшего специального суда по делу пограничника Сергея Колмогорова могли оказать влияние активное участие защиты пограничника, а также отдельные проявления общественного мнения, целью которых было «убеждение суда в определенной позиции».



Как информирует replyua.net, по словам прокурора, государственное обвинение в судебных заседаниях, которые ожидают Колмогорова в будущем, дополнительно сделает анализ и обратит внимание судей на те доказательства, которые публичное обвинения считало достаточным для квалификации поступков Колмогорова. В это же время Панченко рассказал, что общественное мнение также могло повлиять на сегодняшнее решение суда.



Он подчеркнул: «На решение суда сегодня имело влияние активное участие защиты обвиняемого в части доказывания своей позиции, а также массовое участие общества в части проявления своей позиции». Как ранее сегодня уже сообщалось, в своем микроблоге в «Твиттере» Петр Порошенко сказал, что поддерживает решение суда об освобождении из-под стражи пограничника Колмогорова и передаче его дела на повторный пересмотр.