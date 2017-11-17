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В Украине появится еще один телеканал Коломойского
В Украине запускают новый развлекательный телеканал Paramount Comedy, который является совместным проектом медиахолдинга "1+1 медиа" (владеет экс-акционер "Приватбанка" Игорь Коломойский) и американской корпорации Viacom. Об этом передает "Укринформ" с заседания Нацсовета по вопросат ТВ и радио.
Национальный совет выдал лицензию на спутниковое вещание на 10 лет.
Представитель ООО "Вижн Медиа", которое подавало заявление на выдачу лицензии, рассказала, что новый развлекательный телеканал Paramount Comedy станет украинской версией международного канала Comedy Central, который транслирует лучшие сериалы. По словам генерального продюсера Оксаны Петришин, запустить телеканал планируют уже через несколько дней.
"Весь контент Paramount Comedy будет транслироваться только на украинском языке. Мы делаем все возможное, чтобы вообще выйти на показатель в 100% украинского языка. У нас будет более 50% уникального контента, который сейчас доступен только в интернете, и необходимо, чтобы эта аудитория перешла на телевизионный просмотр", - подчеркнула Петришин.
По информации Нацсовета, программная концепция Paramount Comedy предусматривает 12 часов трансляции национального продукта, причем один час эфира должны занимать передачи собственного производства. Остальное время на телеканале будут транслировать иностранный продукт. В течение по меньшей мере 12 часов в сутки Paramount Comedy должен обеспечивать фильмопоказ, а в течение 3 часов 36 минут показывать развлекательные передачи.
Ранее в Нацбанке заявили, что Приватбанк должен продать здание "1+1". А вместе с ним курорт Буковель и самолеты МАУ.
Также напомним, что на 1+1 подал в суд олигарх Курченко.
Источник: https://strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, телеканал, Коломойский
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