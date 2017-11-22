СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"

22.11.2017 21:20

В СБУ запретили въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову, который известен по сериалу "Сваты" и "Ликвидация". Об этом передает Интерфакс со ссылкой на спикера ведомства Елену Гитлянскую.

Из-за публичной поддержки аннексии Крыма, а также посещения самого полуострова ему запретили въезд на 3 года.

"Мы приняли решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АРК и поддерживал публично аннексию Крыма", - говорится в YouTube-видеообращении представительницы СБУ.

Кроме того, она советует организаторам гастролей рэпера Василия Вакуленко - Басты, чей концерт в Киеве запланирован на 1 декабря, "срочно обратиться в Службу безопасности Украины, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину".

Гитлянская напомнила, что кроме СБУ, есть еще ряд государственных органов, которые могут принимать решение о запрете въезда в страну.

"Так, пограничники приняли решение о запрете въезда белорусскому рэперу Коржу после информации СБУ, что он нарушил порядок пересечения украинской границы", - привела пример спикер спецслужбы.

Законопроект №6682 "О гастрольных мероприятиях в Украине" был принят Верховной Радой 5 октября 2017 года. 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

СБУ разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.

"При подготовке запроса в СБУ для получения информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии обязательной при заполнении является информация об: организаторе гастрольного мероприятия; дате, времени, месте проведения и названии гастрольного мероприятия; Ф.И.О., дате рождения, сценическом псевдониме граждан (-ина, -ки) страны-агрессора, которые планируются к участию в гастрольном мероприятии, их принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует их творческую деятельность", - указано в сообщении пресс-центра СБУ.

Запрос необходимо направлять на электронный адрес или по почте в СБУ.

В спецслужбе также напомнили, что, согласно измененному закону "О гастрольных мероприятиях в Украине", если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее, чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в указанном гастрольном мероприятии.

При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию о себе и артисте.

СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастролях. После получения ответа от СБУ об отсутствии оснований для недопущения гражданина к участию в гастролях организатор заключает с ним договор. При этом при заключении договора организатор должен учесть, что законные основания для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастролях могут появиться и после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.

Законом также предусмотрена ответственность за его нарушение в виде штрафа.

Источник: https://strana.ua