- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Доллар по 30: что будет на самом деле20:25
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- Госпіталізація Холодницького: що сталося насправді19:58
- Врач рассказал, как будет работать в селе телемедицина19:40
СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"
В СБУ запретили въезд в Украину российскому артисту Федору Добронравову, который известен по сериалу "Сваты" и "Ликвидация". Об этом передает Интерфакс со ссылкой на спикера ведомства Елену Гитлянскую.
Из-за публичной поддержки аннексии Крыма, а также посещения самого полуострова ему запретили въезд на 3 года.
"Мы приняли решение о запрете въезда на три года российскому артисту Федору Добронравову, который неоднократно посещал АРК и поддерживал публично аннексию Крыма", - говорится в YouTube-видеообращении представительницы СБУ.
Кроме того, она советует организаторам гастролей рэпера Василия Вакуленко - Басты, чей концерт в Киеве запланирован на 1 декабря, "срочно обратиться в Службу безопасности Украины, поскольку никто не отменял запрет на въезд этому гражданину".
Гитлянская напомнила, что кроме СБУ, есть еще ряд государственных органов, которые могут принимать решение о запрете въезда в страну.
"Так, пограничники приняли решение о запрете въезда белорусскому рэперу Коржу после информации СБУ, что он нарушил порядок пересечения украинской границы", - привела пример спикер спецслужбы.
Законопроект №6682 "О гастрольных мероприятиях в Украине" был принят Верховной Радой 5 октября 2017 года. 7 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал его.
Закон вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
СБУ разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора.
"При подготовке запроса в СБУ для получения информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастрольном мероприятии обязательной при заполнении является информация об: организаторе гастрольного мероприятия; дате, времени, месте проведения и названии гастрольного мероприятия; Ф.И.О., дате рождения, сценическом псевдониме граждан (-ина, -ки) страны-агрессора, которые планируются к участию в гастрольном мероприятии, их принадлежность к творческим коллективам и другая информация, которая характеризует их творческую деятельность", - указано в сообщении пресс-центра СБУ.
Запрос необходимо направлять на электронный адрес или по почте в СБУ.
В спецслужбе также напомнили, что, согласно измененному закону "О гастрольных мероприятиях в Украине", если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее, чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения артиста к участию в указанном гастрольном мероприятии.
При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию о себе и артисте.
СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастролях. После получения ответа от СБУ об отсутствии оснований для недопущения гражданина к участию в гастролях организатор заключает с ним договор. При этом при заключении договора организатор должен учесть, что законные основания для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастролях могут появиться и после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.
Законом также предусмотрена ответственность за его нарушение в виде штрафа.
Источник: https://strana.ua
Теги: Украина, Донбасс, актер, СБУ
- Лавров договорился с Керри, и Россия отступила от границы
- Огромное количество вооружения на Донбассе не может принадлежать сепаратистским отрядам, состоящим из шахтеров и заводских рабочих - США жестко осудили РФ
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- Киев обвинили в поставках оружия в Южный Судан
- Дипломат сказал, что разрушает страну больше, чем российские танки
- Умер исполнитель роли дроида R2-D2 в "Звездных войнах"
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- СМИ рассказали интересные детали биографии зачинщика «переворота» в «ЛНР»19:05
- Жителей ОРДЛО пугают слиянием «ЛНР» и «ДНР»18:00
- ВСУ провели военную операцию на Светлодарской дуге, отбив у "ЛНР" несколько поселков - волонтер16:46
- Ситуация в Луганске: начались массовые аресты главарей “ЛНР”16:31
- Режим главаря «ЛНР» Плотницкого пал: что сейчас происходит в Луганске 15:46
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему22:25
- Украинским военным разрешили носить усы и бороды22:00
- Готовьтесь все: Путин предупредил о скорой войне21:41
- СБУ запретила въезд в Украину актеру из "Сватов" и "Ликвидации"21:20
- Просятся под крыло Захарченко: в «ЛНР» хотят возвращения «Новороссии»21:00
- Минский формат накроют париком! Вместо усов Пескова заговорит парик Кобзона20:45
- Доллар по 30: что будет на самом деле20:25
- Зов природы: В осенней сказке на берегу степного пруда20:11
- Разборки в Луганске и очередное вторжение России20:04
- Госпіталізація Холодницького: що сталося насправді19:58
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения19:25
- Лига чемпионов: Подождём до декабря16:15
- В какие дни лучше стричься? Календарь стрижек на 2018 год08:31
- Эти два простых продукта спасут от морщин08:01
- Служба "швидкої медичної допомоги",яка 115 років була доступна для всіх,без виключення,верств населення ПРИПИНЯЄ СВОЄ ІСНУВАННЯ19:27
- Ценные советы от опытных терапевтов тем, кто простудился14:21
- Как вымести из дома болезни и отрицательную энергию22:15
- Четыре простых, но эффективных способа избавиться от похмелья21:30
- Вас это удивит! Чем опасна дверца холодильника15:48
- Эти продукты помогут уменьшить артериальное давление12:00
- "Ликвидация" Плотницкого в Луганске: главарь "ЛНР" выступил со срочным заявлением к жителям "республики"
- Рыбная катастрофа в Азовском море
- "В Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные. Похоже, Плотницкому кирдык", - журналист Казанский
- Долгожданная свобода? Расследование ДТП мажорки Зайцевой подошло к концу
- “Отправишься вслед за Гиви и Моторолой в ад!” - Геращенко внезапно пригрозил террористу Корнету, затеявшему свержение главаря “ЛНР” Плотницкого
- Плотницкий все? У "Белого дома" в Луганске прогремел взрыв - командиры боевиков "ЛНР" стали на сторону Корнета
- В городах Донбасса Ощадбанк изменит график работы
- Ночью в Луганске ожидается настоящая бойня: в "ЛНР" срочно стягивается бронетехника и боевики Захарченко из Донецка
- КПВВ раздора: донбасские пункты пропуска стали местом тотального унижения
- Плотницкий и Корнет устроили войну в центре Луганска: здание “МВД ЛНР” оцеплено людьми с гранатометами и БТР, центр города перекрыт