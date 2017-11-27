В России назвали главное условие для возвращения Украине Крыма

27.11.2017 12:10

Пионтковский объяснил, что силовым путем полуостров и Донбасс Украине не вернуть

Возвращение оккупированного Крыма Украине будет возможно лишь тогда, когда падет путинский режим.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он считает, что у Киева нет механизма по возвращению полуострова и считает, что нужно лишь дождаться определенного момента.

"Единственный механизм возвращения Крыма – это падение путинского режима. Так что это зависит от России и, частично, от Запада. А Украина просто должна ждать этого часа", – заявил Пионтковский.

Также он оценил силу украинской армии, но не видит шансов победить российскую.

"У Украины достаточно сильная армия, которой вообще не было в марте 2014 года. Сейчас Украина способна отразить любую дальнейшую российскую агрессию, поэтому Москва никогда не пойдет на эскалацию. Но все равно, Украина не может сражаться со второй в мире по силе армией, вооруженной ядерным оружием, и силовым путем Крым и Донбасс не могут быть возвращены. Это реальность", – считает эксперт.

Как рассказывал уже Андрей Пионтковский, Путин проиграл войну в Украине и хочет обменять Донбасс на признание аннексии Крыма. По его мнению, сейчас Кремль банально пытается выторговать себе лучшие условия для вывода войск.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука говорил, что вернуть Крым можно только после уничтожения России. По его словам, ввести миротворцев на оккупированный полуостров сейчас невозможно – Россия этого не допустит.

Источник: https://www.segodnya.ua