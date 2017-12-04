- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Авто с поддельными VIN-номерами остановили в пунктах пропуска09:25
- Американское оружие для Украины: появилась официальная реакция России21:55
- Как продать жилье в ОРДО или ОРЛО: советы эксперта21:10
- Аброськин заявил, что Захарченко заслал диверсантов в мирные регионы20:36
- Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"19:57
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем18:54
- Порошенко прокомментировал передачу Украине американского оружия17:50
- Переселенцев огорчили с долгожданной жилищной программой15:29
- Донбасс, СЦЦК и пленные: Меркель и Макрон выступили с заявлением14:53
Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь
Событие произойдет в середине декабря.
На следующей неделе, 13 декабря, жители Земли смогут наблюдать метеоритный дождь. Сведениями о достаточно редком и ярком событии делятся с общественностью астрономы.
Об этом пишет Хроника.инфосо ссылкой на gogetnews.info.
Как отмечают эксперты, наблюдать метеоритный поток Геминиды граждане смогут в ночь на 13 декабря. Однако хорошо разглядеть явление окажется возможным только в том случае, если небо будет ясным и чистым от облаков, и тогда даже не потребуется какая-то спецтехника. Кроме того, насладиться уникальным зрелищем можно исключительно после полуночи, поскольку его часть окажется скрыта свечением Луны.
Астрономы также подчеркивают, что поток Геминиды считается одним из наиболее “мощных” в течение всего года. В самый разгар процесса граждане смогут наблюдать до сотни падающих объектов, и в среднем в минуту в атмосферу Земли должны попадать до двух компактных метеоритов.
Теги: Донбасс, метеоритный дождь
- Власти Донбасса хотят диалога с обществом
- Рада проголосовала за децентрализацию под вой сирен
- Путина может сменить выходец из Украины
- Глава Донецкого облсовета: "Вы требуете от нас корректной реакции, а ваши коллеги некорректно пишут"
- Американцы получат экстренные сообщения от Трампа
- Януковича и Медведева в Донецке встретят "Беркут" и "Грифон"
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Позитивный Пряник помогает воинам АТО: появилось видео11:38
- Що робити ВПО, якщо роботодавець - на тимчасово непідконтрольній території?11:28
- Танки, гаубицы и самоходки замечены с воздуха в ОРЛО11:19
- Луганщину спасли почти от 40 взрывных опасностей11:07
- Авдеевка пострадала от набега вандалов10:55
- Члены "ДНР" ходили с щупами10:44
- Соцсети: в Луганске, угостившись на ярмарке, люди попали в больницу10:27
- Ходаковский опубликовал важный документ и сравнил главаря "ДНР" с Винни-Пухом10:15
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения09:56
- В зоне АТО осколок убил мирного жителя09:46
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан