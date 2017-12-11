Названа страна Европы с самым дорогим салом

11.12.2017 16:56

Среди всех стран Европы наиболее высокие цены на сало установлены в Украине.

Как передает replyua.net, такое заявление на своей странице в соцсети Facebook опубликовал Алексей Дорошенко, возглавляющий Ассоциацию поставщиков торговых сетей. При этом он подчеркнул, что в Киеве сало стоит в пределах от 100 до 150 гривен. В то же время, на цену продукта иногда влияет не его качество, а час продажи.



«Нами было проведено сравнение цен на сало в магазинах нескольких стран, в результате чего стало ясно, что в Украине оно является самым дорогим. Так, в магазинах стоимость сала составляла 157,6 гривен за килограмм продукта, в Республике Беларусь - 140,5 гривен, в Литве - 138,1 гривен. А вот в Польше килограмм сала стоит всего 58,4 грн. В этой стране производители отпускают сало, с необходимыми для нашей страны документами, даже от 25 гривен за килограмм», - говорится в сообщении.



При этом подчеркивается, что в Польше цена на сало вдвое выше на большую часть видов мяса, и втрое - на дорогие виды мяса. В среднем в Украине сало стоит - 68грн, а средняя стоимость недорогой свинины - 98,5грн за килограмм, то есть стоимость отличается в полтора раза.