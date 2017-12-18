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Новая любовь? Пикантный снимок Потапа с украинской певицей шокировал фанатов

18.12.2017 12:48
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Новая любовь? Пикантный снимок Потапа с украинской певицей шокировал фанатов

На своей официальной странице в Instagram извесный украинский репер Потап (известный как ПТП) выложил интересный пост, который привел в шок многих его подписчиков, пишет извесный портал.

Казалось бы, что тут странного? Потап опубликовал в личном микроблоге маленькое поздравление для своей коллеги и подруги Анны Седоковой.

“Аня, кусаю твою ногу в честь твоего дня рождения! Будь счастлива, секси-мать!”, – заявил украинский репер в Instagram.

Но очевидно поклонников Потапа удивило не само поздравление, а фотография, которая была прикреплена к нему.

На фото Седокова стояла рядом с репером, задрав ногу на стену. А артист, в свою очередь, поддерживал ее и тянулся, чтобы укусить.



Теги: Донбасс, певец, Потап, Анна Седокова
 
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