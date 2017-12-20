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Небезпека: астролог розповіла, чого чекати Україні та Росії
Відомий астролог Тамара Глоба розповіла, що чекає на Україну та Росію у 2018 році. За її прогнозом, наступний рік буде непростим, але цікавим.
"Це буде час починань, фінансових знахідок. Вся світова грошова система буде переживати перебудову. Великі зміни будуть і в Україні. Люди почнуть мігрувати по країні. Будуть зміни, зв'язкові з політикою і економікою, спроби знайти друзів нових і повернутися до старих", - цитує Глобу "Телепрограма".
Однак відносини Росії зі світом, на думки астролога, будуть лише погіршуватись. Стабільні часи для РФ настануть лише у 2024-2025 роках.
"На початку весни очікується період, коли всі будуть потрясати зброєю. З'явиться навіть небезпека передвоєнних дій. Але все застигне на піку. Гряде час бурхливий і дуже цікавий для майбутнього. Але непростий для людей. Ми живемо в епоху змін. І вони будуть аж до 2024 року. Найбільш пікові роки - ті, що йдуть зараз: 2017, 2018 та 2019", - зазначила Глоба.
Астролог додала, що наступні сім-вісім років - період економічних змін, які торкнуться всього світу, пошук нової економічної системи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, опасность, конфликт, астрологический прогноз
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