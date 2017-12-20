Украина на грани потери безвиза: опубликованы требования ЕС

20.12.2017 16:35

Стало известно, при каких условиях ЕС может приостановить действие безвизового режима для Украины

Об этом говорится в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов.

В частности, в ЕС недовольны тем, что происходит сейчас в НАБУ. В отчете Еврокомиссия отмечает, что такие события как введение жестких сроков давности досудебных расследований, раскрытие ГПУ информации о расследованиях антикоррупционного бюро серьезно подрывают способность НАБУ проводить расследования.

В Европе также добавили, что законопроект, который позволяет парламенту увольнять руководителей антикоррупционных институтов сняли с повестки дня, но при этом документ остается зарегистрированным.

В целом, говорят в Европейском союзе, критерии визовой либерализации Украина продолжает выполняться.

«Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», — говорится в документе.

В частности, Еврокомиссия выдвинула 6 требований к Украине. Так, Украина должна усилить сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции, провести кампанию по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима.

Кроме того, одни из требований является- обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ (путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством».

Также Украина обязана немедленно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций, отменить поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов, а также активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.

Отметим, совет ЕС утвердил новый механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановки безвиза — четыре из них касаются миграции.

Кроме того, ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в проведении реформ.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Европейская правда