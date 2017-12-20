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Украина на грани потери безвиза: опубликованы требования ЕС
Стало известно, при каких условиях ЕС может приостановить действие безвизового режима для Украины
Об этом говорится в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма приостановки безвизовых режимов.
В частности, в ЕС недовольны тем, что происходит сейчас в НАБУ. В отчете Еврокомиссия отмечает, что такие события как введение жестких сроков давности досудебных расследований, раскрытие ГПУ информации о расследованиях антикоррупционного бюро серьезно подрывают способность НАБУ проводить расследования.
В Европе также добавили, что законопроект, который позволяет парламенту увольнять руководителей антикоррупционных институтов сняли с повестки дня, но при этом документ остается зарегистрированным.
В целом, говорят в Европейском союзе, критерии визовой либерализации Украина продолжает выполняться.
«Однако, учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в частности, в контексте антикоррупционных требований», — говорится в документе.
В частности, Еврокомиссия выдвинула 6 требований к Украине. Так, Украина должна усилить сотрудничество с институтами ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции, провести кампанию по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима.
Кроме того, одни из требований является- обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ (путем создания независимого и специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением Венецианской комиссии и украинским законодательством».
Также Украина обязана немедленно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций, отменить поправки относительно электронного декларирования доходов антикоррупционных активистов, а также активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.
Отметим, совет ЕС утвердил новый механизм приостановки безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по которым возможно приостановки безвиза — четыре из них касаются миграции.
Кроме того, ЕС оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в проведении реформ.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Европейская правда
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, безвизовый режим
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