Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО

21.12.2017 20:41

Вчера в Верховной Раде зарегистрировали так называемый "законопроект о коллаборантах", о котором я писал в апреле. Судя по двум редакциям этого закона - под ним с удовольствием подписался бы товарищ Сталин. В законодательное поле вводится понятие "коллаборант" с очень расплывчатым определением термина - практически каждого, кто критикует правительство, можно объявить коллаборантом, организовать травлю, запретить заниматься профессиональной деятельностью, в том числе журналистской, сообщает pauluskp.com.

Более того - по этому законопроекту коллаборантом человека объявляет не суд, а некая комиссия из 12 человек, назначаемая Порошенко. В комиссию входят "моральные авторитеты", ага - в том числе "сотрудники правоохранительных органов", то есть менты. Они будут решать кто у нас в стране патриот, а кто нет.

Более того - проверкам на благонадежность будут подвергаться целые категории граждан в обязательном порядке, а остальные по доносам, в том числе анонимным.

Авторы законопроекта проталкивают этот инструмент репрессий под благовидным предлогом наказания пособников российских оккупантов, но забывают, что в Украине уже есть суд и уже есть законы, к примеру статья 111 УК Украины. Никакие гэбистские "тройки" не могут по нашей Конституции подменять суды.

Авторы законопроекта, будучи убежденными сталинистами, завернувшимися в украинский флаг, хотят учредить эти комиссии в каждой области (не только на Донбассе), чтобы объявлять врагами народа (коллаборантами) всех, чье мнение не колеблется вместе с курсом правящей партии. Так как члены комиссии назначаются Порошенко, сделать это будет очень легко.

Последствия превращения этого законопроекта в закон предугадать не так уж трудно.

Начнется охота на ведьм, что приведет к массовой зачистке неугодных под благовидным предлогом патриотизма.

Члены комиссий стремительно обогатятся, так как откроется еще одна коррупционная кормушка. Журналистам, как правило, откупиться нечем, а вот чиновники радостно поделяться с "моральными авторитетами" и ментами.

Цивилизованный мир окончательно занесет Украину в список диких стран, не поддающихся исправлению. Стран, в которых такие словосочетания как "права человека" ничего не значат. ЕСПЧ вынесет множество решений, обязывающих государство Украина выплачивать компенсации жертвам "комиссий по коллаборантам".

Война на Донбассе окончательно перейдет в долгоиграющую, на десятилетия. Уже на стадии законопроекта этот документ сыграет роль десятка безумных Фарион. Даже если его не примут, сам факт появления текста в очередной раз покажет жителям оккупированных территорий, что Украина от них отказалась. Бюджетники в оккупации получат четкий сигнал из Украины - они ведь "сотрудничают с врагом", а значит коллаборанты. Сейчас на эту тему красочно выскажутся все патриотичные патриоты, выпестованные на сталинских идеалах.

Усилится дискриминация граждан Украины с донбасской пропиской, так как их будут назначать врагами народа в первую очередь.

Если вы верите, что гэбистские "тройки" в виде комиссий по коллаборантам, состоящих из ручных общественников и ментов, добьются хотя бы увольнения Голубана, Горустовича или Аброськина - вы альтернативно одаренный патриот. Этих уважаемых нашей властью людей защитит суд первой же инстанции, даже до ЕСПЧ дело не дойдет. Их надо судить обычным судом по уже существующей 111-й статье, в рамках Конституции и норм международного права, а не придумывать какие-то совковые комиссии. Нужно добиваться нормальной работы судов, а не возвращаться в мрак прошлого столетия.

Специально для тех идиотов, которые будут кричать "а вот во Франции коллаборантов расстреливали", я уже рассказывал как на самом деле было во Франции - http://pauluskp.com/news/bcca8b844.

К слову, параллельно с этим законопроектом уже подготовлен и зарегистрирован в Раде другой законопроект, предусматривающий для коллаборантов тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет. То есть, хотят не просто травить неугодных и лишать их права заниматься профессиональной деятельностью, но и бросать в тюрьмы на сроки, вполне сопоставимые с 1937 годом. Правда, придется выстроить сеть лагерей вроде ГУЛАГа.

Эти два законопроекта дополняют друг друга. В случае принятия, комиссии по коллаборантам будут выявлять врагов народа, организовывать их травлю и лишать работы - а уж затем приедут гэбисты и бросят облитых грязью отщепенцев в переполненные тюремные камеры.

Всё как при Сталине. Но флаг не красный, а сине-желтый.

Надежда только на однозначно отрицательную реакцию общественности (в чем я сомневаюсь) и на угрозу изоляции со стороны западных стран.

Хотя совков этим не испугать.

В начале поста картина Соломона Никритина "Суд народа", 1934 год.