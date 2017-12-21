- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?18:26
- Глава МинВОТ дал пояснения касательно регистрации детей в ОРДЛО17:30
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ17:17
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе16:58
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"16:32
- На Майдане представители "Азова" "наехали" на Бирюкова15:52
- Коротко об итогах 2017 года для Украины15:26
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО
Вчера в Верховной Раде зарегистрировали так называемый "законопроект о коллаборантах", о котором я писал в апреле. Судя по двум редакциям этого закона - под ним с удовольствием подписался бы товарищ Сталин. В законодательное поле вводится понятие "коллаборант" с очень расплывчатым определением термина - практически каждого, кто критикует правительство, можно объявить коллаборантом, организовать травлю, запретить заниматься профессиональной деятельностью, в том числе журналистской, сообщает pauluskp.com.
Более того - по этому законопроекту коллаборантом человека объявляет не суд, а некая комиссия из 12 человек, назначаемая Порошенко. В комиссию входят "моральные авторитеты", ага - в том числе "сотрудники правоохранительных органов", то есть менты. Они будут решать кто у нас в стране патриот, а кто нет.
Более того - проверкам на благонадежность будут подвергаться целые категории граждан в обязательном порядке, а остальные по доносам, в том числе анонимным.
Авторы законопроекта проталкивают этот инструмент репрессий под благовидным предлогом наказания пособников российских оккупантов, но забывают, что в Украине уже есть суд и уже есть законы, к примеру статья 111 УК Украины. Никакие гэбистские "тройки" не могут по нашей Конституции подменять суды.
Авторы законопроекта, будучи убежденными сталинистами, завернувшимися в украинский флаг, хотят учредить эти комиссии в каждой области (не только на Донбассе), чтобы объявлять врагами народа (коллаборантами) всех, чье мнение не колеблется вместе с курсом правящей партии. Так как члены комиссии назначаются Порошенко, сделать это будет очень легко.
Последствия превращения этого законопроекта в закон предугадать не так уж трудно.
Начнется охота на ведьм, что приведет к массовой зачистке неугодных под благовидным предлогом патриотизма.
Члены комиссий стремительно обогатятся, так как откроется еще одна коррупционная кормушка. Журналистам, как правило, откупиться нечем, а вот чиновники радостно поделяться с "моральными авторитетами" и ментами.
Цивилизованный мир окончательно занесет Украину в список диких стран, не поддающихся исправлению. Стран, в которых такие словосочетания как "права человека" ничего не значат. ЕСПЧ вынесет множество решений, обязывающих государство Украина выплачивать компенсации жертвам "комиссий по коллаборантам".
Война на Донбассе окончательно перейдет в долгоиграющую, на десятилетия. Уже на стадии законопроекта этот документ сыграет роль десятка безумных Фарион. Даже если его не примут, сам факт появления текста в очередной раз покажет жителям оккупированных территорий, что Украина от них отказалась. Бюджетники в оккупации получат четкий сигнал из Украины - они ведь "сотрудничают с врагом", а значит коллаборанты. Сейчас на эту тему красочно выскажутся все патриотичные патриоты, выпестованные на сталинских идеалах.
Усилится дискриминация граждан Украины с донбасской пропиской, так как их будут назначать врагами народа в первую очередь.
Если вы верите, что гэбистские "тройки" в виде комиссий по коллаборантам, состоящих из ручных общественников и ментов, добьются хотя бы увольнения Голубана, Горустовича или Аброськина - вы альтернативно одаренный патриот. Этих уважаемых нашей властью людей защитит суд первой же инстанции, даже до ЕСПЧ дело не дойдет. Их надо судить обычным судом по уже существующей 111-й статье, в рамках Конституции и норм международного права, а не придумывать какие-то совковые комиссии. Нужно добиваться нормальной работы судов, а не возвращаться в мрак прошлого столетия.
Специально для тех идиотов, которые будут кричать "а вот во Франции коллаборантов расстреливали", я уже рассказывал как на самом деле было во Франции - http://pauluskp.com/news/bcca8b844.
К слову, параллельно с этим законопроектом уже подготовлен и зарегистрирован в Раде другой законопроект, предусматривающий для коллаборантов тюремное заключение на срок от 12 до 15 лет. То есть, хотят не просто травить неугодных и лишать их права заниматься профессиональной деятельностью, но и бросать в тюрьмы на сроки, вполне сопоставимые с 1937 годом. Правда, придется выстроить сеть лагерей вроде ГУЛАГа.
Эти два законопроекта дополняют друг друга. В случае принятия, комиссии по коллаборантам будут выявлять врагов народа, организовывать их травлю и лишать работы - а уж затем приедут гэбисты и бросят облитых грязью отщепенцев в переполненные тюремные камеры.
Всё как при Сталине. Но флаг не красный, а сине-желтый.
Надежда только на однозначно отрицательную реакцию общественности (в чем я сомневаюсь) и на угрозу изоляции со стороны западных стран.
Хотя совков этим не испугать.
В начале поста картина Соломона Никритина "Суд народа", 1934 год.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, суд, дискриминация, Верховная Рада, Порошенко
- Порошенко угрожает Раде внести свой законопроект по Антикоррупционному суду
- Подарок от власти: украинцам подготовили такое, от чего сведет челюсти
- Яценюк против Партии регионов: битва за Госбюджет
- Власти наносят очередной, сокрушительный удар по обнищавшим гражданам Украины
- Не прошло и трех недель обсуждений: Парламент ввел электронное судопроизводство
- Верховная Рада приняла поправки к бюджету и провалила "драконовский" антикризисный пакет (ВИДЕО)
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- В КПВВ "Новотроицкое" произвели задержание