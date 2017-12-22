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Фальшивые гривны заполонили Украину: какие купюры чаще всего подделывают
Из денежного оборота будут изымать поддельные банкноты номиналом 200 и 500 грн
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Так, изыманию будут подлежать банкноты, состоящие из шести разных, настоящих купюр (площадью менее 55% от первоначальной площади), которые были склеены между собой прозрачным скотчем.
По словам чиновников, неплатежные банкноты удалось обнаружить во время инкассации в одном из банков Ивано-Франковска.
Помимо этого они уточнили, что характер повреждения купюр говорит о том, что неизвестные пытались скрыть следы преступлений, поскольку их можно спокойно зачислить на карточку через терминал самообслуживания.
«Указанные неплатежные банкноты могут представлять потенциальную опасность для терминалов по приему платежей в случае их ненадлежащей настройки», — подытожили в Нацбанке.
Напомним, по информации Департамента денежного оборота НБУ, в Украине значительно увеличился оборот поддельных долларов США. Так, ведомству удалось изъять из оборота несколько 100-долларовых купюр серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной лент.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, гривня, фальшивомонетчик
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