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В РФ поглумились над Керченским мостом: сооружение ждет блестящее медийное будущее
Сооруженный Российской Федерацией мост через Керченский пролив войдет в «пособия по антикоррупционной деятельности для будущих чиновников и политиков России», о чем заявил российский публицист и философ Максим Горнюнов, пишет «Обозреватель».
Как информирует replyua.net, в частности он сказал: «По моему мнению, этот мост ожидает блестящее медийное будущее». Согласно мнению философа, «через определенное время детали строительства этого моста будут изучить в школах государственного менеджмента во всех странах мира, как пример неэффективного управления. На обложках учебников, пособиях антикоррупционной деятельности для будущих политиков и чиновников, а также хрестоматиях будут появляться фотографии Керченского моста. Быть может, в нескольких языках даже появиться устойчивое выражение «мост строить», что будет означать пустую трату времени Интересно, какой иероглиф придумают для этого выражения жители Китая».
Также публицист продолжил: «На самом Керченском мосту регулярно будут проводиться антикоррупционные семинары, реформы, презентации расследований и новых методик поиска нарушений налогового законодательства. Не удивлюсь, если в скором будущем будет снято пару тройку сезонов о строительстве Россией Керченского моста».
Теги: Россия, Донбасс, мост, Керченский пролив
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