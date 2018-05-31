Экономический "террор" в Азовском море: Тымчук рассказал, зачем оккупант затеял новый шантаж

31.05.2018 20:04

Блокирование российскими спецслужбами работы украинских портов в Азовском море - банальный шантаж. С его помощью оккупант хочет решить возникшие после аннексии проблемы Крыма.

Ради чего Кремль затеял шантаж Украины в Азовском море, рассказал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" депутат Рады Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что после возведения скандального Крымского моста порты материковой Украины в Азовском море лишились огромной части прибыли. Усугубляют ситуацию и массовые задержания спецслужбами РФ судов в акватории. Комментируя ситуацию, Тымчук назвал ее "многоходовочкой в стиле Кремля".

Он выразил уверенность, что это обычный шантаж, с помощью которого власти РФ пытаются обеспечить функционирование своей военной базы в Крыму. "Блокирование портов прогнозируемо повлечет многомиллионные убытки для украинской экономики и потерю тысяч рабочих мест в Запорожской и Донецкой областях. Удар по конкурентоспособности украинского бизнеса – важный для РФ фактор для дестабилизации ситуации", - объяснил Тымчук.

По его мнению, с помощью этого шантажа Кремль намерен решить свою главную проблему как оккупанта - отсутствие водоснабжения Крыма. По всей видимости, власти РФ хотят так заставить Украину снова обеспечить водой полуостров. "Мы в очередной раз стоим на пороге массированного давления со стороны Кремля по всем направлениям – политическому и военному, экономическому, "гуманитарному"", - предупредил Тымчук.