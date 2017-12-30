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США не планируют увеличивать число военных инструкторов в Украине
По словам главы Пентагона, роль американских военных в Украине останется прежней. Министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 29 декабря, заверил, что роль и численность американских военнослужащихв Украине останутся неизменными, передает zn.ua/POLITICS.
"У нас есть определенное количество инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО... И роль американских военных останется прежней", - заявил Мэттис.
Он также подчеркнул, что "нет абсолютно никаких планов по изменению численности".
По словам руководителя Пентагона, число инструкторов может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить.
"Не думаю, что наша численность увеличилась за шесть месяцев. И таких планов нет и теперь", - добавил Мэттис.
Как сообщалось, группа военных из 27-й пехотной бригады армии США прибыла во Львовскую область для тренировки украинских военнослужащих.
Это произошло в связи с ротацией американских подразделений - до этого бойцов украинских бойцов тренировала группа 45-й пехотной бригады Национальной гвардии ВС США.
Отмечалось, что 250 американских инструкторов прибыли в Украинуна десять месяцев.
Теги: Украина, США, Донбасс, Львовская область, Пентагон, инструктор, Минобороны, нацгвардия
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