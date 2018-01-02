Задним числом рассказывать, что часть освобожденных, с которыми обнимался президент, которых ждала вся страна – дезертиры, гадко по отношению к тем, кто остался в плену

02.01.2018 18:52

Повідомлення про те, що серед звільнених з полону є ті, по кому у нас порушені справи, — це як ложка дьогтю.

Бо якщо 14 з них — дійсно дезертири, а на тій стороні ще є наші хлопці, то чому першочергово не внесли в списки тих, кого не підозрюють в злочинах? Адже часу для цього було більш, ніж достатньо.

А тепер заднім числом розповідати, що частина звільнених, з якими обіймався президент, яких чекала вся країна — дизертири, це гидко по відношенню до тих, хто залишився в заручниках.

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