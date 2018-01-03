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Предсказание Нострадамуса: в 2018 году жителей Земли ожидают тяжелые испытания

03.01.2018 17:28
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Предсказание Нострадамуса: в 2018 году жителей Земли ожидают тяжелые испытания

Британский таблоид Express перевел фрагмент книги Нострадамуса, изданной в далеком 1555 году, информирует replyua.net. Великий предсказатель спрогнозировал на этот год извержение Везувия, Третью мировую войну и самое мощное за последние годы землетрясение.

«Нострадамус, по мнению некоторых, точно предсказал появление Наполеона и Гитлера и атаки 11 сентября на Башни Близнецы. Многие исследователи печально известного пророка, который умер в 1566 году, также убеждены, что он правильно предсказал нынешние варварские действия, совершенные ИГИЛ на Ближнем Востоке, в том числе стремление захватить районы Европы для совершения своего Халифата», - рассказали британские журналисты.

По их словам, в этом году человечество ждет Третья мировая война, и Нострадамус утверждал, что она начнется с Франции, после чего в нее будет вовлечена вся Европа. Также он прогнозировал войну между «двумя великими мировыми державами, которая продлится 27 лет».

Некоторые комментаторы предсказали, что Китай, Россия и Северная Корея объединятся, чтобы атаковать США. Также журналисты отметили, что в 2018 году, согласно пророчеству Нострадамуса, произойдут извержение Везувия, из-за которого погибнут 6 тысяч человек, мощное землетрясение в США, а также падение астероида.



Теги: Донбасс, Нострадамус, предсказание
 
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