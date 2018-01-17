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Насалик о повышении цен на газ в Украине: Это абсолютная чушь

17.01.2018 16:00
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Насалик о повышении цен на газ в Украине: Это абсолютная чушь

Глава Министерства энергетики Украины Игорь Насалик назвал «абсолютной чушью» распространенную информацию о том, что возглавляемое им ведомство с 1 апреля 2018 года планирует повысить цены на газ.

Как передает replyua.net, соответствующее заявление Насалик озвучил, отвечая премьер-министру Владимиру Гройсману, который попросил на заседании Кабмина прокомментировать такую информацию, сообщает №Интерфакс-Украина». Ранее стало известно, что Минэнергоуголь представили проект постановления, который предусматривает изменение методики определения стоимости газа для населения с апреля 2018 года, что стало бы причиной подорожания газа на более чем 8%.

«То есть вы не инициируете повышение цены на газ?», – спросил Гройсман. «Не инициируем», – подтвердил Носилки.

По его словам, публикации про якобы рост цены на газ связаны с обнародованием на сайте министерства проекта постановления о продлении специальных обязательств по продаже природного газа для потребностей населения, теплокоммунэнерго и религиозных организаций до апреля 2021 года. Игорь Насалик заверил, что этот документ «совершенно не имеет никакого отношения к цене газа». 



Теги: Донбасс, цена, газ, повышение
 
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