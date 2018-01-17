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Возвращение Януковича в Украину
Защищающий права беглого экс-президента Украины Виктора Януковича адвокат Виталий Сердюк убеждает, что его клиент имеет намерение вернуться в Украину. А по состоянию на сегодняшний день Виктор Федорович якобы только временно пребывает на территории Российской Федерации, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».
Так, во время перерыва в Оболонском районном суде Киева Виталий Сердюк, где рассматривается дело о государственной измене Януковича, заявил, что его подзащитный планирует вернуться на родину. Сердюк сказал: «Естественно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории России является временной вынужденной мерой».
Согласно его словам, Виктор Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, «в связи с тем, что на территории Украинского государства сейчас происходит его политическое преследование». Как известно, ранее сегодня в СМИ появилось сообщение о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существование схемы разворовывания государственных денег, ОПГ бывшего президента Украины Виктора Януковича подтверждается тридцатью вынесенными Фемидой приговорами.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Янукович
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