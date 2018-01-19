Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Укрзализниця» возобновила онлайн-возврат электронных билетов

19.01.2018 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Укрзализниця» возобновила онлайн-возврат электронных билетов

С сегодняшнего дня, 19 января, вернуть билет на поезд снова можно онлайн. Соответствующую услугу возобновила "Укрзализныця", передает ТСН.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя компании-перевозчика Евгений Кравцов.
"Сегодня возобновили услугу возврата электронных билетов через Интернет. Приостановка этой функции – это был временный вынужденный шаг, которым мы защитили наших клиентов от искусственного дефицита и спекуляций с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Такие действия – это оперативные и точечные меры реагирования", - отметил Кравцов.



Теги: билет, Интернет, Укрзализниця, возврат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх