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Грядет встреча Трампа с Порошенко: Они будут разговаривать как два президента

20.01.2018 08:53
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Грядет встреча Трампа с Порошенко: Они будут разговаривать как два президента

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 23-26 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Президент будет разговаривать с Трампом", - заявил глава МИД в эфире телеканала "Интер" вечером 19 января.

На уточняющий вопрос журналиста о формате встречи дипломат ответил, что она будет двухсторонней.

"Конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать очень чувствительные вопросы в формате какой-то общей встречи?", - отметил Климкин.



Теги: политика, Украина, США, Дональд Трамп, Порошенко, президенты
 
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