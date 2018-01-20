Грядет встреча Трампа с Порошенко: Они будут разговаривать как два президента

20.01.2018 08:53

Президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 23-26 января. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Президент будет разговаривать с Трампом", - заявил глава МИД в эфире телеканала "Интер" вечером 19 января.



На уточняющий вопрос журналиста о формате встречи дипломат ответил, что она будет двухсторонней.



"Конечно, они будут разговаривать как два президента. Какой смысл обсуждать очень чувствительные вопросы в формате какой-то общей встречи?", - отметил Климкин.