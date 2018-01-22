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​В НБУ рассказали, когда перестанет падать гривна

22.01.2018 20:10
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&#8203;В НБУ рассказали, когда перестанет падать гривна

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают "Українські Новини".

"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке", - сказал чиновник, добавив, что с начала января регулятор продал около $160 млн для стабилизации курса национальной валюты.

Текущее снижение курса гривны, по словам Олега Чурия, обусловлено сезонным фактором, в частности, снижением деловой активности на аграрном рынке. Ситуация изменится "в ближайшие недели-месяцы", считает он.

"В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна измениться", - сказал Чурий.

Источник: https://economy.apostrophe.ua 



Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
 
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