- Перед встречей с Сурковым Волкер приедет в Украину: названа дата переговоров и визита20:48
- Покровск: Взрыв на шахте, пострадало двенадцать горняков20:31
- В НБУ рассказали, когда перестанет падать гривна20:10
- Миссия ОБСЕ может закончиться в марте 2018 года,- Хуг в Мариуполе19:48
- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
В НБУ рассказали, когда перестанет падать гривна
Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что ситуация на валютном рынке стабилизируется в ближайшее время.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передают "Українські Новини".
"Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке", - сказал чиновник, добавив, что с начала января регулятор продал около $160 млн для стабилизации курса национальной валюты.
Текущее снижение курса гривны, по словам Олега Чурия, обусловлено сезонным фактором, в частности, снижением деловой активности на аграрном рынке. Ситуация изменится "в ближайшие недели-месяцы", считает он.
"В ближайшее время, может пару недель - месяцев максимум ситуация должна измениться", - сказал Чурий.
Источник: https://economy.apostrophe.ua
Теги: Донбасс, НБУ, гривня, курс валют
- Покровск: Взрыв на шахте, пострадало двенадцать горняков20:31
- Миссия ОБСЕ может закончиться в марте 2018 года,- Хуг в Мариуполе19:48
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- Перед встречей с Сурковым Волкер приедет в Украину: названа дата переговоров и визита20:48
- Покровск: Взрыв на шахте, пострадало двенадцать горняков20:31
- В НБУ рассказали, когда перестанет падать гривна20:10
- Миссия ОБСЕ может закончиться в марте 2018 года,- Хуг в Мариуполе19:48
- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин08:47
- В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя08:35
- В какой день будущей недели лучше стричься07:45
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?