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"Украина - помойка, здесь люди друг друга съедают": Марчук сделал новое громкое заявление
Украине не нужны гении и таланты. В стране царят зло и зависть, а люди, вместо того, чтобы объединиться, друг друга съедают. Так народный художник Украины и лауреат Национальной премии им.Т.Шевченко Иван Марчук прокомментировал изданию "НОВА" свое недавнее заявление, в котором назвал Украину худшей страной в мире.
Марчук рассказал, что за последние полтора года посетил 11 стран, на его выставки "очередь шла на коленях", в то же время Украина ничего для него не сделала.
"Я прожил жизнь чисто, не написал ни одной ненужной картины, и у меня, кроме однокомнатной квартиры, ничего нет: ни лимузинов, ни дач... Как художник с определенными регалиями имею самую плохую мастерскую среди украинских художников.
У меня были президенты, мэры и другие известные люди, были на пятом этаже в тесной мастерской... Все обещали помочь с новым помещением, но ничего так и не сделали... Да если бы я предложил себя со своими работами любой другой стране - с руками и ногами забрали бы! А эта страна за 81 год моей жизни не сделала для меня ничего, ни на копейку. Страна не готова, чтобы к нам приезжали паломники в музей Марчука, как приезжают в Голландию в музей Ван Гога..." - печально констатировал гениальный украинский художник.
По его словам, ситуация в Украине только усугубляется; из самой лучшей страны Европы сделали "помойку".
"Идет к худшему и к худшему. Мы даже не представляем, в каком болоте сидим... Из лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство... Люди очень растрепанные, не любят друг друга. Нет того, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они друг друга съедают?" - риторически спрашивает Марчук.
Он подчеркнул, что в мире противоположная ситуация: "Там нет такого. Там все радуются твоему успеху, более того - чужой успех становится толчком к собственному развитию".
"Понимаете - украинская земля рождает больше всего талантов на квадратный метр планеты. Но наша земля часто и поедает многих, как кошка, которая поедала своих котят. У нас не может достойным образом проявить себя какой-то гениальный, великий талант: они либо вянут, либо возвращаются в землю, или спиваются, или вынуждены бежать в другие страны, где делают славу для любой нации, народа и мира, а Украине они не нужны..." - подытожил Марчук.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, талант, художник, квартира, гений
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