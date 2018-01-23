В Украину прибыл первый рейс с выжившими в результате теракта в Кабуле украинцами

23.01.2018 09:54

Пережившие нападение на Intercontinental Hotel украинцы прилетели без вещей, которые сгорели в отеле. Они отказались комментировать произошедшее журналистам. В аэропорт Киев прибыл первый рейс с несколькими украинцами, выжившими в результате теракта в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает ТСН.

В аэропорту их встретили родственники. Пережившие нападение украинцы прилетели без вещей, которые сгорели в отеле. Они отказались комментировать произошедшее журналистам.

Сегодня и завтра должны прийти еще два рейса со спасенными гражданами Украины, которые после освобождения из отеля находились на американской военной базе.

Вечером 20 января вооруженная группа, состоящая по меньшей мере из четырех человек, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле и открыла огонь по постояльцам. Полиция оцепила территорию вокруг здания и вступила в перестрелку с боевиками.

Нападение длилось примерно 17 часов. Ответственность взяли на себя боевики "Талибана". Телеканал TOLOnews со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших может достигать 43 человек. По информации BBC, в результате атаки на отель погибли девять украинцев. Такие же данные привело МВД Афганистана.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о гибели семи украинцев. Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк отметил, что спастись удалось 19 украинцам.

Тела погибших граждан Украины доставят в Киев 24 января. Все жертвы работали на афганскую авиакомпанию Kam Air, рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.