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Госдуму РФ разозлили новые крымские инициативы Украины
Депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в ярости от планов МВД Украины создать спецподразделения патрульной полиции по Крыму и Севастополю.
"Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя — как до Луны, - горячился Бальбек в беседе с российскими СМИ. - К тому же толку от полицейских, которые никогда не появятся на объекте, ноль. Но, как известно, на Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и, как ни печально, победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся "бумажными овчарками".
Напомним, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал правоохранителей быть готовыми к тяжелой работе после того, как состоится освобождения Крыма и временно неподконтрольной части Донбасса. Кроме того, он сообщил, что в Украине создадут подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя.
Напомним, что в 2014-м после незаконного "референдума" Россия аннексировала украинский Крым. Этот захватнический акт не признан ни одной цивилизованной страной. Он также обернулся для РФ мировой изоляцией и санкциями.
Теги: Украина, Россия, Крым, полиция, Госдума, аннексия
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- Госдуму РФ разозлили новые крымские инициативы Украины08:00
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