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В Украину возвращается ужас для водителей

31.01.2018 12:45
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В Украину возвращается ужас для водителей

Украинским водителям приготовили новый “сюрприз” – возвращается старая головная боль

 

Как стало известно, с 2019 года в Украине возобновят обязательный технический осмотр автомобилей.

Такое решение было принято властями Украины исходя из соглашения про ассоциацию Украины с ЕС.

Напомним, после многочисленных фактов коррупции при прохождении техосмотра и скандалов, обязательный осмотр авто был отменен.

Новая попытка сопровождается проведением реформы систем техосмотра согласно требованиям ЕС: проверка авто независимыми СТО, у которых отберут сертификат в случае аварии по причине некачественного осмотра.

При этом ожидается, что государство вмешиваться в процесс проверок и установления цены не будет.

Процедуру введут поэтапно, это будет зависить от года выпуска автомобиля.

Эксперты предлагают избавить новые автомобили от техосмотров на 5 лет.  Напомним, на сегодняшний день обязательному техосмотру подлежит только коммерческий транспорт.

Тем временем, в Киевской городской госадминистрации разрабатывают проект решения, который позволит увеличить скорость движения до 80 км/ч.

 Источник: Politeka


Теги: Украина, Донбасс, водитель, техосмотр
 
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