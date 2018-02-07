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Эксперт рассказал, как требования ЕС отразятся на цене водки в следующем году
В 2019 году средняя цена бутылки водки в Украине составит примерно 90 гривен. Об этом в эфире одной из украинских радиостанций сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
Он отметил, что в текущем году подорожания водки пока не ожидается. А вот в 2019 году стоимость продукта будет зависеть от уровня акциза.
"Мы приняли на себя обязательства еще несколько лет назад, когда решили идти в Европу, повышения ставок на алкоголь и сигареты до европейских. Это одно из наиболее неудобных для нас требований ЕС. Разницы на эти продукты у нас и там очень высокая. Мы это будем делать (повышать акциз - ред.) по сигаретам еще 7 лет. Что касается пива, то мы уже пришли к европейской ставке. Что касается водки, то думаю, что в связи с определенными "каникулами" для потребителей в этом году мы почти не увидим роста цен, но если акциз будет расти в следующем году, мы увидим в среднем бутылку водки в 90 грн. Вот это вот и будет минимальный розничный акциз для Европы", — сказал он.
Как сообщалось ранее, в НБУ заявили, что в этом году сигареты подорожают на 18%, а алкоголь - на 11%.
Добавим, что уже сегодня алкоголь для украинцев менее доступен, чем для жителей ЕС.
"Если сравнить доходы граждан в ЕС и в Украине - то разница очевидна, и она не в нашу пользу. Но если сравнить соотношение стоимости алкоголя в странах ЕС к доходам, то получится, что мы живем "богаче" наших западных соседей. Разница по сопоставленной цене алкоголя, минимум в 4 раза. Это означает, что в пересчете стоимости алкоголя к среднему уровню дохода, для украинцев алкоголь дороже в разы, чем для европейцев. Суть в том, что уровень налоговой нагрузки на одну бутылку качественного алкоголя, которая, естественно, заложена в цене, в два с половиной, а то и в три раза выше, чем может себе позволить оплатить украинец со среднестатистическим доходом.
Это следствие непродуманной налоговой политики, что в дальнейшем провоцирует покупателя на экономию, а значит - на покупку суррогатного алкоголя. Легального производителя налоговая нагрузка просто уничтожает. Последние годы легальное производство в среднем сокращается на 20% ежегодно, все меньше людей могут позволить себе покупать легальный алкоголь," – пояснила генеральный директор компании Eastern Beverage Trading О.Ивушкина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, подорожание, водка
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