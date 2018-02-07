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В Украину пришел новый смертельный недуг: дети госпитализированы

07.02.2018 08:15
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В Украину пришел новый смертельный недуг: дети госпитализированы

В школе № 12 Ужгорода трое детей заболели менингококковой инфекцией.

Об этом сообщает отдел здравоохранения Ужгородского горсовета.

"Определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования", — сообщает горсовет.

Сейчас в школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля — до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях.

Кроме того, медики проводят ежедневный медосмотр всех детей по школе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, болезнь, дети, менингококк
 
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