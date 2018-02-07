Последние новости раздела
- Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН10:00
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- Отец убитой Ноздровской: «Убивали несколько человек»09:00
- В Украине вскоре появится мощное оружие: подробности08:32
- В Украину пришел новый смертельный недуг: дети госпитализированы08:15
- Появилась карта дорог, на которых началось патрулирование дорожной полиции07:52
- В Украину вновь движется циклон: Погодные условия значительно ухудшатся07:25
- Рада внесла ряд правок в закон о деоккупации Донбасса07:10
- Кабмин предложил новое военное приветствие: "Слава Украине! - Героям слава!"21:52
- СМИ: Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП21:02
В Украину пришел новый смертельный недуг: дети госпитализированы
07.02.2018 08:15
В школе № 12 Ужгорода трое детей заболели менингококковой инфекцией.
Об этом сообщает отдел здравоохранения Ужгородского горсовета.
"Определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования", — сообщает горсовет.
Сейчас в школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля — до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях.
Кроме того, медики проводят ежедневный медосмотр всех детей по школе.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, болезнь, дети, менингококк
Читайте также:
- Штаб АТО: Число провокаций со стороны боевиков возросло, ранены 4 военных ВСУ10:30
- В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют 09:25
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- В ДНР придумали своих «ихтамнетов»22:31
- БМП боевиков выведена из строя: в силах АТО раскрыли свежие данные о боях на Донбассе22:13
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение21:05
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию19:42
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности18:41
- Освобождение сел на Донбассе: в Украине указали на два важных нюанса18:20
- Жители Донецка и Луганска о хамстве на блокпостах боевиков: "С нас ржут и снимают на телефон. Отбирают даже кофе. Заставляют раздеваться"17:39
- На Филиппинах уничтожили два десятка контрабандных суперкаров10:15
- Украина настаивает на реформе права вето в Совбезе ООН10:00
- Украина уступила Испании в четвертьфинале Евро-2018 по футзалу09:50
- Коридор затмений: чего нельзя делать до 19 февраля09:41
- В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют 09:25
- В Мариуполе появится фирменная пицца от ветеранов АТО09:15
- Отец убитой Ноздровской: «Убивали несколько человек»09:00
- SpaceX запустила в космос самую мощную ракету в мире (ВИДЕО)08:55
- Война в Сирии: россиян обстреляли из минометов08:48
- В Украине вскоре появится мощное оружие: подробности08:32
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Грипп или ОРВИ: врач объяснила, как распознать первые симптомы21:00
- Ученые выяснили важный факт о мобильных телефонах20:05
- Как предупредить осложнения бронхита: советы терапевтов18:30
- Медики объяснили, чем опасен для здоровья сидячий образ жизни17:34
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский
- Появилась сводка с донбасских КПВВ от пользователей соцсетей
- Как жителям ОРДЛО оформить украинскую пенсию