"Конечно, это рука Москвы. Верхняя ее часть": чем для Порошенко опасен визит Тимошенко в США

09.02.2018 17:10

Политический сатирик Александр Зубченко – в эксклюзивном блоге для "Вестей": Работа парламента воюющей страны парализована, поскольку все улетели на молитвенный завтрак к Трампу.

Ну не все, конечно. Человек пятьдесят. Может, больше. Спикер Парубий даже прекратил взывать к совести кнопкодавов, приглашая их заглянуть в сессионный зал голоснуть за важные законопроекты, касающиеся реформ и национальной безопасности. Тщетно.

"Брекфест" у Дональда пользуется колоссальным спросом. Никто не понимает, что в нем такого "молитвенного", но селфи с президентом США дорогого стоит. Это как посвящение в "лидеры нации". Лучше всех с задачей справилась Юлия Владимировна, она же Кыцюндер. Мы в нее верили. У Трампа не было никаких шансов избежать встречи с ней.

Тут ведь что главное? Проявить силу воли и пробиться поближе к лидеру западного мира. Думаете, легко было получить место в первом ряду, практически рядом с ширинкой Дональда? Тысячи жаждущих! В том числе и Ксюша Собчак. Но Юля проявила настоящие бойцовские качества, и теперь на всех фотках видна ее уникальная коса прямо напротив американского орла, прикрывающего фасад Трампа в виде трибуны.

Уверен: ей пришлось выдержать настоящие сражение за это место. Но оно того стоило, поскольку факт визуального контакта с президентом США подтвержден. Более того, в сети появилось фото Дональда и Тимошенко, мило беседующих друг с другом в каком-то людном месте. "Порохоботы"-политологи, ориентированные на аристократического танцора Порошенко, уверяют: "фотомонтаж, фотошоп, причем плохого качества". Нет ни одного официального подтверждения! А это и не требуется. С кем встречался Петр Алексеевич в Давосе? Явно не с Дональдом, который променял его на лидера Руанды.

Любое прикосновение к президенту США, даже пребывание на одном условном гектаре вместе с ним – это вожделенная мечта украинского истеблишмента. Своего рода посвящение в "мировую элиту", получение разрешения на правление. Разве можно, к примеру, брутально посадить человека, который завтракал с американским президентом? Нет, конечно. Поэтому завтрак с молитвой и Трампом – это еще и индульгенция. Конечно, Кыцюндер перещеголяла в этом деле всех. Мы еще услышим воспоминания Юлии Владимировны о незабываемых секундах, проведенных вместе с Дональдом. Она же по приезду молчать не будет. Трамп как бы пронзительно на нее посмотрел, мудро улыбнулся и сказал: "Иди и правь!". Пойди потом докажи, что ничего этого не было.

Другие украинские гости просто потерялись на этой брекфест-тусовке. Не было видно, в частности, характерного абриса Сени Яценюка. Не добежал. Фактически это равнозначно закату политической карьеры. Тут такое дело: либо успел, либо молча жрешь булочку в уголке. Уметь надо! Кыцюндер молодец, все правильно сделала. Вы представляете, как расстроился верховный главнокомандующий? Он же поехал на Венский бал в качестве личного гостя президента Австрии, о существовании которого в Украине мало кто знает. Настроение главкому испортили прямо на входе в Венскую оперу. Какая-то феминистка показала Петру Алексеевичу свою грудь. У него столько проблем, что буквально нет времени на посторонние бюсты пялиться. Да еще с нецензурной лексикой, адресованной лично ему. Понятное дело, что это рука Москвы. Точнее, верхняя часть руки.

Тем не менее, все прошло очень хорошо. Много танцевали, фрачная пара на президенте выглядела отутюженной, что практически нереально. Была сделана отличная фотосессия с семейством ихнего президента. Все выглядят настоящими арийцами. Да, не с Дональдом Петру Алексеевичу довелось фоткаться. Но тут оказалось, что "Австрия является ключевым партнером Украины в Евросоюзе". Поэтому основной вектор стратегического партнерства резко переместился в Вену. И никакие голосистые феминистки не смогут помешать сближению наших, как неожиданно оказалось, практически братских народов.

Пока Кыцюндер сражалась за место под Трампом, Петр Алексеевич практически блистал среди аристократической элиты Евросоюза, галантно шаркал ножкой и угощался легким пузырящимся шампанским. Наверняка он поимел множество важных, но неформальных контактов, которые затем дадут обильные экономические всходы. Иначе и быть не может. Единственный минус – австрийский президент как-то неуверенно рассказывал об усилении санкций ЕС против России. Он как бы и за, но постоянно подчеркивал – "не мы их ввели, просто рядом оказались". Виляет, европейская аристократическая морда. Но хоть селфи удалось нормальное сделать, и то хлеб. Итак, мы видим, что украинская элита активно осваивает основные мировые тусовочные площадки. Оппозиция в лице Тимошенко осаждает Вашингтон, а верховный главнокомандующий очень, скажем так, изысканно и аристократично проводит время в Венской опере. По очкам выигрывает Кыцюндер, поскольку Трамп покруче будет.

Да и фото главкома во фрачной паре на фоне дам в вечерних платьях вызывает двойственное чувство. С одной стороны, страна осталась под надежным присмотром Гройсмана. Премьер не подведет. С другой – слишком силен "разброс имиджей". То в камуфляже, то в берете, то во фраке. С балами у нации пока не все гладко. В основном ночные клубы и дискотеки. Плюс гибридная агрессия РФ. Судя по всему, мы уверенно побеждаем, ведь только сильные и уверенные в себе главкомы могут отдыхать на Мальдивах, а затем лихо отплясывать на балу.