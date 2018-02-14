Курс доллара в Украине упал еще ниже

14.02.2018 11:35

НБУ опустил стоимость американской валюты в гривне до осеннего уровня

На сегодня, 14 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,69 грн;

1 евро – 32,92 грн;

10 российских рублей – 4,62 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, снизился на 15 копеек. С минувшей пятницы американская валюта подешевела уже на 43 копейки, с начала февраля – на 1,15 грн. Такого низкого курса доллара украинцы не помнят с 23 ноября 2017 года. Эксперты объясняют нынешнее падение курса "зеленого" сезонными факторами, а также влиянием решения НБУ повысить учетную ставку до 16%.

Курс евро вырос на копейку после падения на 29 копеек. Европейская валюта при этом осталась ниже психологической отметки, чего не происходило с 20 декабря 2017 года.

Стоимость 10 российских рублей осталась практически неизменной.

Источник: https://www.segodnya.ua



