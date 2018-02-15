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Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины

15.02.2018 20:10
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Россия тренировалась пускать крылатые ракеты в сторону Украины

Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины зафиксирована активизация действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины.

"Истребительная и бомбардировочная авиации страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения, - сообщает командование Воздушных Сил. - Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработал условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины".



Теги: Украина, Россия, ракеты, самолеты
 
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