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Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем

16.02.2018 08:45
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Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем

Во многих регионах Украины ожидается небольшой снег с дождем, поэтому на дорогах страны предсказуемо возникнет гололедица. Пресс-служба Украинского гидрометеоцентра рассказала о том, какие погодные условия ожидают регионы Украины  в ближайшие несколько дней, передает "Диалог.UA".

Согласно прогнозам экспертов, в Украине ожидается спокойная зимняя погода. Более того, температура в некоторых регионах страны днем будет подниматься до шести градусов тепла. "Ожидается достаточно спокойная зимняя погода, временами небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью от -2 до -9 мороза, днем - от -3 до +2", - рассказали синоптики.
Специалисты также предупредили население Украины об опасности гололедицы на дорогах. "На юге и на западе - ночью около 0, а днем - от +1 до +6. На дорогах местами ожидается гололёд", - добавили в Укргидрометцентре.



Теги: Украина, Донбасс, снег, мороз, дождь, прогноз погоды
 
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