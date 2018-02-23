Реформа медицины: кого врачи не будут принимать

23.02.2018 14:00

С 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи будут принимать пациентов только после подписания меморандума

Для этих целей создали специальную организацию — Национальную службу здоровья с бюджетом в 8,2 млрд грн.

Отмечается, что каждый врач сможет подписать меморандумы с 2 тыс. пациентами. Для педиатров это — 120 тыс. грн/мес. Деньги достаются больнице, а не врачу. Но от количества пациентов зависит и размер зарплаты.

“Если раньше существовала возможность сразу безвозмездно записаться к узкопрофильным специалистам, теперь получить эту услугу бесплатно можно будет только после консультации у семейного врача”, — поясняют эксперты Реанимационного пакета реформ.

В поликлинике, какую вы посещаете вам предложит меморандум – контракт с семейным врачом или педиатром.

“Если раньше каждый украинец был “прикреплен” к участковому врачу, сейчас заключать договор можно с тем врачом, которого вам порекомендовали или который вам понравился. Если же по каким-либо причинам работа терапевта или педиатра не устраивает, в любой момент можно заключить меморандум с другим медиком”, – говорится в публикации.

Источник: https://politeka.net