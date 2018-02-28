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Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне
Как передает replyua.net, вчера стало известно, что Европейский суд по правам человека присудил выплатить компенсацию в 4 тысяч евро Анне Синьковой – девушке, которая в 2010 году пожарила яичницу на вечном огне в Киеве.
Художественно-политическая акция была заявлена как протест против нецелевого использования газа вместо заботы о еще живых ветеранах. Как пишет в своем блоге украинский блогер, военнослужащая ВСУ Елена Белозерская, де-факто это был исторический поступок, который впервые разделил людей в Украине на патриотов и «вату». Тогдашняя реакция обычного населения в 80% случаев: «зря девушка это сделала, зачем оскорблять старшее поколение, для которого советские символы еще могут что-то значить, но заработала она максимум на штраф, уголовная статья и тюрьма за такое – это беспредел». Реакция «ваты»: пена у рта, посадите, растерзать, на кол, «деды воевали» – все то же, что и сейчас, только тогда против 20-летней Ани, теперь против всей Украины.
Елена Белозерская отмечает, что, можно сказать, благодаря юной Ане списки будущих врагов Украины были сформированы и опубликованы ими самими за три года до начала российско-украинской войны. В нормальном государстве ей вручили бы награду от службы безопасности, а у нас, как всегда, никто не обратил на врагов государства внимания. Итак, с подачи «ваты» Аню продержали 3 месяца в СИЗО, а затем приговорили к трем годам условно по статье «надругательство над могилой». Она подала обращение в ЕСПЧ, в котором доказывала, что приговор неправомерен, поскольку, во-первых, никто не смог предоставить документальные подтверждения, что под вечным огнем есть захоронения, во-вторых, что вообще в приготовлении и потреблении пищи на кладбище по нашим традициям никакого надругательства нет.
Блогер пишет, что вот только недавно ЕСПЧ постановил выплатить ей компенсацию – но исключительно за то, что последние три месяцы в СИЗО Синькову продержали без соответствующего решения суда. Это, несомненно, было серьезным нарушением украинского законодательства, и именно за это, и только за это государство должно возместить Ане ущерб.
Теги: Донбасс, Киев, Европейский суд, Вечный огонь
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