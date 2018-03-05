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Когда в Украине переводят стрелки: как пережить переход на летнее время
В ночь с 24-го на 25-е марта в Украине состоится переход на летнее время.
В 3:00 утра стрелки часов нужно будет перевести на час вперед, передает Обозреватель.
Перевод стрелок всегда сопряжен со сменой ритма жизни, а следовательно - с дополнительным стрессом.
Поэтому медики составили перечень советов, как пережить переход на летнее время с наименьшими последствиями для здоровья.
1. Свежий воздух
Свежий воздух и регулярные прогулки должны быть неотъемлемой частью здорового образа жизни каждого человека. Однако когда впереди - смена режима дня, пешие прогулки должны стать неотъемлемой частью вашего образа жизни. Как минимум за неделю до перевода стрелок на летнее время.
2. Ложитесь пораньше
Примерно за неделю до предстоящего перевода часов стоит начать ложиться спать пораньше. Таким образом ваш организм сможет заранее адапатироваться к грядущему сдвигу в распорядке дня.
3. Снижайте нагрузку
Постарайтесь избегать стресса и снижать нагрузку на мозг и нервную систему в дни, предшествующие переводу часов, а также в первые недели после него, ведь в первые дни после перевода стрелок на летнее время количество несчастных случаев на производствах возрастает на 5%.
Стоит дать организму возможность приспособиться к новому распорядку дня. Риск инсультов после перехода на летнее время возрастает на 8%.
4. Внимание к еде
Чтобы избежать дополнительного стресса от неправильного питания, стоит исключить жирную и острую пищу, есть поменьше сладкого.
5. Не садитесь за руль
Нарушение режима, нехватка сна могут спровоцировать состояние, в котором лучше не управлять машиной. Согласно статистике, в первые дни после перевода часов количество ДТП на дорогах возрастает.
6. Откажитесь от кофе и алкоголя
Они могут негативно влиять на нервную систему и усугубить стресс от смены распорядка дня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, летнее время, перевод стрелок
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