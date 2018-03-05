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Снова морозы и перемена погоды, - Гидрометцентр

05.03.2018 11:25
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Снова морозы и перемена погоды, - Гидрометцентр

5 марта, в понедельник, в большинстве регионов Украины осадки ненадолго прекратятся, однако начнется еще одна волна понижения температуры, и в страну вернутся морозы. 

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, в дневные часы сегодня температура может опуститься до 6 градусов со знаком минус. Теплее всего будет в южных областях, где воздух может прогреться до 4 градусов тепла, однако предстоящая ночь будет очень морозной – до -12 градусов. В северных регионах ночью также до -12 градусов, а днем будет до 6 градусов мороза. В центре ночью до -13 градусов, а днем – около 5 градусов со знаком минус. 

На востоке сегодня днем синоптики прогнозируют от 3 до 6 градусов мороза, в западных регионах – до 6 градусов тепла, однако ночью на западе сильно подморозит. В Гидрометцентре предупредили, что столбик термометра может опуститься до -17 градусов, в результате чего на дорогах будет очень скользко. Впрочем, уже завтра, 6 марта, погода снова изменится – в Украину вернутся осадки, также ожидается незначительное потепление. 



Теги: Донбасс, погода, мороз, холод
 
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