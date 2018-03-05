Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова

05.03.2018 19:57

На недвижимость сына Арсена Авакова Александра, подозреваемого в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии, наложили повторный арест.

Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, речь идет об аресте паркомест в Киеве, квартир в Киеве и Харькове.

Известно, что решение было принято судом еще на прошлой неделе.

Источник: https://donpress.com