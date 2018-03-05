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Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова

05.03.2018 19:57
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Суд вновь арестовал недвижимость сына Авакова

На недвижимость сына Арсена Авакова Александра, подозреваемого в хищении денег при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии, наложили повторный арест.

Такое решение принял Соломенский районный суд Киева. Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, речь идет об аресте паркомест в Киеве, квартир в Киеве и Харькове.

Известно, что решение было принято судом еще на прошлой неделе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, недвижимость, суд, арест, Аваков
 
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