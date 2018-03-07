Не поздравляйте и не дарите подарков: в Кабмине объявили бойкот 8 марта

07.03.2018 07:40

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что не празднует 8 марта, поэтому предупредила, чтобы ее не поздравляли в этот день и не дарили подарков

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Не воспринимаю 8 марта или любой другой праздник, как повод поздравить женщину с тем, что она женщина. А если таким образом вы хотите поддержать мои, как женщины, права и свободы – цветы и особый день для этого также не нужны “, – отметила Супрун.

Она объяснила, что борьбу против гендерной дискриминации можно поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией.

“Если знаете о случаях насилия или дискриминации в отношении женщин – поддерживайте этих женщин! Сообщайте соответствующие государственные структуры и организации, защищающие права женщин”, – добавила глава министерства.

Как сообщала Politeka, комментируя слова главы Минздрава Ульяны Супрун о том, что вакцины от кори, которые передала Венгрия Закарпатью есть контрабандные и до сих пор не используются, Геннадий Москаль обозвал ее «еб..нутой».

Губернатор Закарпатской области заявил, что в его регионе вся вакцина от кори растаможена, хотя исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее заявила об обратном.

Украинцы активно поддержали губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля после его резких слов о министре здравоохранения Ульяне Супрун. Украинцы подчеркивают, что Москаль выразил мнение многих.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала скандальное заявление главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля спустя неделю после скандала. Супрун заявила, что реакция Москаля является свидетельством низкого уровня политики в стране.

Источник: Politeka