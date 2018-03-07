В Украине закрывается крупнейший в своей сфере завод

07.03.2018 21:35

Британская компания ED & F Man, одна из крупнейших в мире по торговле сахаром, решила временно приостановить работу Засельского сахарного завода в Николаевской области, опасаясь возникновения избытка сахара на украинском рынке в краткосрочной перспективе.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Знай.

При этом сельскохозяйственное подразделение компании переориентируется на более выгодные сегодня ротационные культуры, такие как бобовые.

"Мы постоянно следим за рынком и когда сахарные прогнозы укажут на усиление местного рынка, мы вернемся к выращиванию сахарной свеклы и возобновим работу сахарного завода", - отметил региональный менеджер ED & F Man Ukraine Игорь

Компания ED&F Man основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне. Является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания, сахара, специй, кормов для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств более чем в 60 странах мира. ED & F Man поставляет или обрабатывает серый и белый сахар в более чем 40 стран мира.

По данным компании, ее годовой доход составляет более $ 10 млрд.

Компания начала работу в Украине в 2007 году. Ей принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.) Мощностью производства 50 тыс. Тонн продукции в год.

За период работы в Украине ED & F Man инвестировала в развитие более $ 150 млн. Среди ее клиентов в стране - компании Coca-Cola, Сандора, Конти, Росинка, Первомайский молочно-консервный комбинат.

В свою очередь агрохолдинг "Астарта" планирует построить на Наркевичский сахарном заводе (Хмельницкая область) силос для сахара емкостью 60 тыс. тонн.

Новые мощности планируется ввести в эксплуатацию до 2020 года, сообщили в компании.

Кроме этого, в 2017 году "Астарта" начала разработку проекта станции водоочистки в Глобинском промышленном кластере, куда входят сахарный завод, завод по переработке сои, а также биоэнергетический комплекс.

Реализация проекта вдвое позволит уменьшить использование поверхностных вод, повторно использовать часть очищенной воды в закрытом производственном цикле предприятий и соответствовать международным требованиям охраны окружающей среды, отметили в компании.

Источник: https://from-ua.com