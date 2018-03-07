ВСУ вскоре получат партию модернизированных танков Т-84

07.03.2018 17:10

Завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи их в ВСУ.

Пресс-служба ГК «Укроборонпром» сообщает, что ГП Завод им. Малышева провел ремонт очередной партии Т-84. Боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов.

На предприятии отметили: «После этого танки были направлены на ХКМБ им. Морозова, где проходят модернизацию. На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84».

После проведения всех работ партия Т-84 будет направлена на испытания, которые будут проходить в присутствии представителей Минобороны.

Источник: https://donpress.com