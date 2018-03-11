Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы

11.03.2018 08:38

На выборах президент будет бороться, но черту не преступит

Президент Украины Петр Порошенко публично заявил, что готов баллотироваться на следующие президентские выборы в качестве кандидата. Об этом он сказал во время закрытой встречи с украинскими блогерами. Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях от встречи.

"Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление", – написал на своей странице в Facebook блогер Виктор Трегубов, присутствующий на встрече.

Также эту информацию подтвердил журналист Иван Яковина.

"На выборах бороться будет, но черту не переступит. Это касается и ситуаций с враждебными СМИ и с оппонентами. Не хочет создавать прецедент. У него есть все шансы войти в историю не просто как президент победивший в войне с Россией, но и как президент заложивший основы демократической Украины с верховенством права", – прокомментировал встречу еще один блогер Роман Доник.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Financial Times заявил о существовании опасности вмешательства России в украинские выборы.

Источник: https://www.segodnya.ua