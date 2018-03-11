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Порошенко заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы
На выборах президент будет бороться, но черту не преступит
Президент Украины Петр Порошенко публично заявил, что готов баллотироваться на следующие президентские выборы в качестве кандидата. Об этом он сказал во время закрытой встречи с украинскими блогерами. Некоторые из них рассказали о своих впечатлениях от встречи.
"Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление", – написал на своей странице в Facebook блогер Виктор Трегубов, присутствующий на встрече.
Также эту информацию подтвердил журналист Иван Яковина.
"На выборах бороться будет, но черту не переступит. Это касается и ситуаций с враждебными СМИ и с оппонентами. Не хочет создавать прецедент. У него есть все шансы войти в историю не просто как президент победивший в войне с Россией, но и как президент заложивший основы демократической Украины с верховенством права", – прокомментировал встречу еще один блогер Роман Доник.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Financial Times заявил о существовании опасности вмешательства России в украинские выборы.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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