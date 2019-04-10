Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!» Владимир Зеленский записал мощное видео, адресованное ВСУ

10.04.2019 07:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!» Владимир Зеленский записал мощное видео, адресованное ВСУ

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский опубликовал в сети новое видео, в котором обратился к украинским военным, пообещав всех пленных вернуть домой, передает replyua.net.

Мощный ролик появился на его личной странице в «Инстагарм». «Я хочу поблагодарить наших военных, каждого из вас. Спасибо за поддержку! Вы для меня, для каждого украинца настоящие герои, герои не из фильмов, не из книг, а реальные герои, которые защищают свободу и демократию Украины… Благодарю всех – от Широкино до Станицы Луганской, каждого патриота», — сказал Зеленский.

«Спасибо всем, кто защищает Украину, как на фронте, так и в тылу. Наши нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные. Каждого помнив. Всех вернем. Обязательно! Я вас не подведу!» — сказал кандидат в президенты. Кроме Зеленского, в видео снялись его коллеги по сцене Евгений Кошевой и Александр Пикалов. «Бой мы выиграли в 1 туре. А победу отстоим, чего бы нам этого не стоило! Наша ЗеКоманда лучшая за всю историю независимой Украины! Верим в вашу победу Владимир! Мы достойны лучшей жизни!», «Владимир Александрович Зеленский, мы Вам верим! Вас готовы поддержать на передовой, не смотря на указания с АП», - написали под видео пользователи сети.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх