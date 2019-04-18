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Нацсовет обратится в ЦИК из-за нарушений в эфире 1+1, связанных с Зеленским
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен обратиться к Центральной избирательной комиссии в связи с выявленными нарушениями избирательного законодательства на выборах 2019 года в эфире украинского телеканала 1+1. Об этом сказано на сайте Нацсовета.
Согласно опубликованной информации, за три предвыборных месяца присутствие кандидата на пост президента и украинского комика Владимира Зеленского в эфире 1+1 достигло 14%.
Отмечается, что в течение 27−29 марта Нацрада зафиксировала в эфире телеканала трансляцию сериала «Слуга народа-3», в котором звучат высказывания главного героя Голобородька, дублирующие тезисы предвыборной программы Зеленского и имеющие признаки предвыборной агитации.
По данным Нацсовета, тем самым были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 закона «О выборах президента Украины».
Также, в Нацсовете добавили, что непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале «Прямой».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, нарушение, ЦИК
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