Владимир Зеленский: 10 фактов о которых никто не знал

24.04.2019 07:11

Владимир Зеленский — первый в истории Украины президент без политического прошлого. Тем не менее он то кому удалось победить Петра Порошенко с отрывом свыше 50%.

Об этом сообщает информационный портал «Сutch».

Сейчас невозможно предугадать, каким президентом в итоге станет Владимир Зеленский. В любом случае его победа на выборах 2019 — исторический момент.

Интересные факты о Владимире Зеленском о которых мало кто знает:

В 2012 году кандидат был удостоен звания «Самый красивый мужчиной 2012».

Свое детство артист провел в Монголии и даже немного знает местный язык.

Отлично знает английский язык и свободно говорит на нем.

В молодости занимался тяжелой атлетикой. Имеет первый разряд по штанге.

Получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета. По специальности никогда не работал.

В политике Владимир Зеленский абсолютно новый человек. Но он станет во многом первым:

Он станет первым президентом Украины с успешной актерской карьерой. На счету Зеленского роли в фильмах «Любовь в большом городе», «Три мушкетера», «Служебный роман. Наше время», «8 первых свиданий», «Слуга народа», «Я, ты, он, она».

Зеленский будет самым низким президентом за всю историю Украины. Его рост составляет 1,7 м, а по некоторым источникам 1,66 м.

Он будет первым президентом из народа. До этого у него не было никакого политического опыта.

Зеленский — первый, кто объявил свою кандидатуру накануне выборов и победил.

Источник: https://from-ua.com