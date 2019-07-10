Порошенко и Зеленский могут объединиться: источник рассказал подробности

10.07.2019 16:46

Новый президент Украины Владимир Зеленский может объединить усилия со своим предшественником, Петром Порошенко.

У главы государства не исключили объединения в парламенте с партией "Европейская солидарность", сообщил "Апостроф" со ссылкой на собственный источник.

В штабе "Слуги Народа", партии Владимира Зеленского, не исключили возможности создания фракции с политической силой, главой которой является Петр Порошенко. Данную информацию подтвердил глава штаба СН Александр Корниенко. Партия президента, по замыслу главы державы, должна стать ведущей политической силой страны, дабы глава державы не оказался лишен поддержки после парламентских выборов.

Для этого и необходимо создать фракцию. Вариант с объединением с партией "Европейская солидарность" весьма вероятен, впрочем, в "Слуге Народа" поставили ряд условий. Согласно неофициальным данным, из рядом "Солидарности" должна исчезнуть Ирина Геращенко, с которой в СН не хотят иметь дел.

Другим камнем преткновения может стать сам Петр Порошенко. Но тут есть очень важный нюанс. Не так давно экс-президент публично заявил о возможности своего ухода из партии при условии, что она преодолеет необходимый барьер во время выборов в Верховную Раду. В том случае, если политическая сила пробьется в парламент, Порошенко может ее покинуть. Такой вариант устроит всех, хотя до сих пор не вполне понятно, какую именно цель преследует бывший глава державы. Впрочем, гораздо важнее то, что назревает вероятность вполне осязаемого в будущем объединения.

Разумеется, никто не собирается об этом заявлять публично - по-крайней мере, в ближайшее время. Корниенко заявил, что в "Слуге Народа" воздержатся от конкретики как минимум до вечера двадцать первого июля. Но парламентские выборы уже не за горами, так что вполне логично предположить наличие неких договоренностей между политическими элитами, пусть они и принадлежат к разным "лагерям".

Источник: https://from-ua.com