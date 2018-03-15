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Треть украинцев хотела бы покинуть страну
По результатам исследования, проведенного социологической группой Рейтинг, 17% опрошенных отметили, что их родственники находились на заработках за рубежом в последние полгода, 11%, – что в их семьях есть те, кто работают за рубежом постоянно. В то же время у 70% респондентов близкие не работали за рубежом за этот период, 2% - затруднились ответить на этот вопрос.
При этом, 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания. 27% заявили, что до сих пор вынашивают планы по эмиграции.
Чаще всего о желании переезда за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет (среди них почти половина имеет подобное желание). Также желающих выехать несколько больше среди мужчин, лиц с высшими уровнями образования и доходов.
Характерно, что среди респондентов, в семьях которых есть те, кто работали за границей, желание выезда в другую страну с целью проживания значительно выше.
Наибольшее количество тех, кто выражает желание оставить Украину, зафиксировано среди жителей северных (Житомирская, Сумская области, г. Киев) и западных (Закарпатская, Тернопольская, Черновицкая) регионов.
Большинство опрошенных - 50% - желаемой страной для проживания своих детей отметили Украину. Еще четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 3% - другие страны, и даже 2% - Россию. 13% не смогли определиться с ответом на этот вопрос.
Украину как страну для проживания своих детей чаще выбиралистаршие респонденты, жители сел, и лица с низким уровнем доходов. В свою очередь молодежь, более богатые и образованные все же чаще выбирали другие страны.
В опросе face-to-face приняли участие 30 тыс респондентов (по 1200 в каждом регионе); ошибка репрезентативности не превышает 0,6%.
Крупный, средний и малый бизнес в Украине испытывает острую нехватку квалифицированной рабочей силы. Как отметила социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева, каждый третий работодатель считает главной проблемой отток кадров.
Источник: vesti-ukr.com
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, бизнес, ЕС, украинцы, миграция
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