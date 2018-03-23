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«Потеплеет до +17», - синоптик о погодных изменениях в Украине

23.03.2018 15:50
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«Потеплеет до +17», - синоптик о погодных изменениях в Украине

24 и 25 марта в Украине начнется постепенное повышение температуры, и уже совсем скоро в дневные часы в некоторых областях воздух может прогреться до 17 градусов тепла. 

Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала в своем блоге. В ближайшие пару дней, по ее словам, в южных регионах будет уже до 10 градусов со знаком плюс, в остальных областях – около 4 градусов тепла, при этом осадки прогнозируются лишь на юге. «26-27 марта потепление продолжится и в течение дня ожидается +1+8 градусов, на юге до +12 градусов. Однако потепление несколько нивелируется влажным воздухом, дождями, которые принесут атмосферные фронты с запада Европы. В дождях возможно ухудшение видимости и усиление ветра», - пишет Диденко. 

Согласно ее прогнозу, 29 марта по всей Украине будет до 14 градусов, а южане смогут порадоваться настоящей весне – на юге будет до +17 градусов. 



Теги: Донбасс, погода, потепление
 
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