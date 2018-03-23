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Солнечная и теплая погода окутает Украину, но есть одно но
В пятницу, 23 марта, синоптики обещают солнечный и теплый день до 0…+3, при этом ночью все еще сохранятся ощутимые морозы до -10…-13
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
На западе сегодня выглянет солнышко и прогреет воздух до 0…+4 днем, ночью -10…-14.
На севере также солнечно. Днем -1…+3, ночью -10…-13.
В центре без осадков. Дневная температура 0…+3, ночью до -10…-13.
На востоке выглянет солнце. Днем столбики термометров покажут -1…+2, ночью -11…-14. В Запорожье днем 0…+2, ночью -5…-7, мокрый снег.
На юге обещают мокрый снег. Дневная температура -1…+3, ночью -5…-9.
В Киеве 23 марта переменная облачность без осадков. Днем +1…+3.
Сегодня церковь чтит память Кодрата, Василисы, и других Коринфский мучеников. В Кодрата было очень трудную жизнь. Родился он в пустыне, куда убежала его мать-христианка от преследований. Родив сына, сама она вскоре умерла. Мальчик выжил, его нашли добрые люди и воспитали в христианской вере. Впоследствии он выучился на врача, прослыл качественного целителя, но жить в городе не захотел и стал отшельником. У него было много друзей и последователей, которые навещали его в пустыне. Впоследствии, когда началась новая волна репрессий против христиан, Кодрата и других верующих схватили, подвергли невероятно жестоким пыткам и казнили. Все они были причислены к лику святых.
В народе этот день называли Василисой — весенних вод повелительницей. Василиса знала тайну того, как избежать паводков. Тама крестьяне обращались к ней, прося помощи от большой весенней воды. Наши предки также считали, что на Василисы хорошо ловится рыба, особенно плотва.
Существовали и приметы на погоду. Синие облака, стремительно двигались по небу, предсказывали тепло и дождь. Некоторые приметы не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину — не выжить в зиму» (то есть, год может быть голодным).
Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день в Киеве был в 1942 году: -17,3; а самым теплым в 1913 — +20,4.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, погода, солнце, тепло
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