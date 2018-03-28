Фактически лето: синоптики рассказали о погоде на Пасху

28.03.2018 16:58

Как известно, в Украине в текущем году Пасха будет отмечаться 8 апреля, и в этот день в стране установится достаточно теплая и сухая погода – в большей части регионов столбики термометра покажут в пределах +20 градусов, передает replyua.net со ссылкой на УНИАН. Что касается страстной недели в нашей стране, то она, как прогнозируют синоптики, также будет теплой, заморозков в ночное время уже не будет.



В период длинных пасхальных выходных в дневное время температура в стране будет колебаться от +13 до +22 градусов.



Так, в субботу, 7 апреля, во всех регионах Украины будет сухо, ночью температура будет в пределах +1…+8 градусов, днем – от +13…+17. На западе страны будет теплее – примерно +19. В день Пасхи, 8 апреля, также ожидается сухая погода, днем по Украине температура +14…+18 градусов, а в западных областях будут летние +20…+22 градуса. 9 апреля изменений в погоде н предвидится. Ночью по Украине +5…+8, днем – от +15…+22, каких-либо осадков не прогнозируется. Ранее сообщалось, что в ближайшие два дня, в связи с влиянием циклона, в Украине ожидается кратковременное похолодание и осадки в виде мокрого снега и дождя.