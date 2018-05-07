Украинские герои против «Диснея»

07.05.2018 15:50

Весной в украинский прокат вышел отечественный мультфильм «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». За первые выходные картина собрала более 21 млн гривен, обогнав диснеевский хит «Коко». Такой мощный успех привлек внимание к украинской анимации как внутри страны, так и за рубежом. Эксперты Центра общественного мониторинга и контроля решили выяснить, чем живет наша современная анимационная индустрия.





Прошлое и будущее украинской анимации

Еще в советские времена украинская школа анимации была известна во всем мире. Известные мультфильмы «Капитан Врунгель», «Остров сокровищ», «Как казаки...» – были созданы в Украине. Однако в 90-е годы отечественные студии начали переживать финансовые трудности, и на смену нашим мультфильмам начали приходить ленты зарубежного производства. Преимущество за диснеевскими мультфильмами сохранялось на протяжении почти всего времени независимости. Ситуация начала меняться в 2014 году, когда студии начали получать поддержку государства и смогли выйти на широкие экраны.

Директор и креативный продюсер продакшена Glowberry Ольга Черепанова, отмечает, что поддержка Госкино – это не только финансовая помощь, но и репутационная.

«Проекты, которые поддерживаются государством, вызывают гораздо больше уважения и интереса в мире со стороны каналов, дистрибьюторов и партнеров», – уверяет Черепанова.

Часто, кроме денег, украинской анимации также не хватает квалифицированных кадров. Высшие учебные заведения, например, Институт им. Карпенко-Карого, не успевают готовить необходимое количество специалистов. Решить эту проблему студии пытаются через частные инициативы.

«Задач действительно очень много – от работы с законодательством, в хорошем смысле лоббирования интересов анимационной индустрии до пиара Украины как производителя мощного и качественного анимационного контента. Нам нужно постоянно говорить об этом миру: что в Украине начали делать действительно хорошие анимационные проекты», – рассказывает о планах на будущее руководитель студии Animagrad Егор Олесов.

Если говорить о развитии индустрии в целом, эксперты уверены, что сегодня украинская анимация переживает свое второе рождение. Так, весной прошлого года крупнейшие студии объединились в Украинскую анимационную ассоциацию. В частности, в нее вошли «Укранимафильм», «Червоный собака», Lisenbart Animation Studio, Animagrad, KAPI, Panama Grand Prix. По словам самих аниматоров, главная цель объединения – решение общих проблем и более эффективное сотрудничество с Госкино.

В прошлом году при поддержке государства было создано 47 фильмов. В частности, «Украденной принцессе» Госкино выделило 19 млн грн, что составляет почти 20% от общей стоимости производства фильма. В 2018 году Государственное агентство по вопросам кино располагает бюджетом в более чем полмиллиарда гривен. Перераспределение этих средств на конкретные проекты происходит по конкурсу.

Время настоящего успеха

В декабре 2014 года состоялась премьера первого украинского прокатного мультфильма «Бабай». За первые выходные картина собрала 960 тысяч гривен. По словам генерального директора студии «Укранимафильм» Эдуарда Ахрамовича, именно этот небольшой, но важный коммерческий успех показал, что украинская анимация живая и конкурентная.

Однако настоящий успех к украинским мультфильмам пришел в 2016 году. Первый отечественный 3D-мультфильм «Никита Кожемяка» превзошел ожидания его создателей. За время проката в Украине он собрал более 12 миллионов гривен, а в мире – почти 2 миллиона долларов. По украинским сборам анимация обогнала такие высокобюджетные мультфильмы, как «Самолетики-2» и «Семейка монстров». Еще через два года, в марте 2018-го, бить рекорды проката взялась украинская лента «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». На начало апреля она собрала невиданные для украинского продукта 35 миллионов гривен. Ленту уже посмотрела 481 тысяча украинцев.

Кинематографисты отмечают, что особенно радует успех «Украденной принцессы» за рубежом. Так, отечественный мультфильм вошел в тройку самых успешных анимационных релизов этого года в Турции, собрав за первые выходные проката более 157 тысяч долларов. Всего мультфильм продан более чем в 50 стран мира, включая страны Европы, Азии и Латинской Америки. Летом премьерные показы «Украденной принцессы» запланированы в Израиле, Китае, Корее, Польше и Эстонии.

«Когда смотришь «Украденную принцессу», становится понятно, что на наших глазах в Украине появляется национальный продукт, который может составить конкуренцию лентам Пиксара и Диснея», – отмечает председатель Госкино Филипп Ильенко.

Действительно, мультфильм собрал много положительных отзывов критиков, звезд и даже политиков. Кинокритик Александр Гусев назвал мультик «самым амбициозным отечественным кинопродуктом года». Известные украинцы, которые озвучивали героев истории, Сергей Притула, Юрий Горбунов и Василий Вирастюк также остались довольны конечным продуктом. Со своей стороны, поздравил создателей фильма и украинский Президент Петр Порошенко.

«Очень приятно, что у нас появилось собственное украинское анимационное кино, которое бьет рекорды проката. Поздравляю всю команду, которая работала над картиной «Украденная принцесса», с невероятным успехом», – написал глава государства на своей Facebook-странице.

Почему мультфильмы – это не только развлечения?

Эксперты отмечают, что украинские мультфильмы создаются не только в развлекательных или коммерческих целях. Через такие мультфильмы Украина обращается к своей истории и идентичности. Сценарист Ярослав Войцешек отмечает, что ранее тему сказочной Киевской Руси фактически монополизировала Россия, в частности, благодаря мультфильмам про трех богатырей. Сегодня же ситуация меняется. Сейчас студия Animagrad, которая создала «Украденную принцессу», работает над новой лентой – «Мавка. Лесная песня», прокат которой запланирован на 2020 год.

«Чтобы не скатываться в пропаганду, в «агитку», в какое-то нравоучение, которое будет отвергнуто детьми, надо делать героев, которые бы нравились. И эти герои должны быть нашими. Вообще у нас очень много таких амбициозных целей, чтобы не только наши дети увидели собственную мифологию, но и в мире узнали, что богатыри – наши, Мавка – наша, украинская», – рассказывает Войцешек.

Украинские аниматоры имеют еще много планов. Это и создание мультсериалов, привлечения инвесторов и выход на международные рынки. Так, в следующем году выйдет украинский анимационный сериал «Мама спешит домой», в котором иностранные эксперты видят большой потенциал. Поэтому об успехах украинской анимации мы еще услышим.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля