- Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов10:48
- Оплачивать по-новому ЖКУ не придется: закон о «коммуналке» откладывается10:35
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Погода на июнь: украинцам грозит библейский потоп09:30
- «Очень Вас просим, помогите!» Матери Сенцова и Кольченко обратились к Порошенко.07:10
- Вернуть Крым и Донбасс: в Украине озвучили новый план18:20
- Дети переселенцев провели акцию с домиками21:20
- Донбасс можно вернуть в два этапа19:15
- Порошенко о Сенцове и не только: Весь мир возмущает беззаконие и тоталитарные методы кремлевского режима16:20
- Женился главный радикал Украины: появились фото15:19
Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов
Известный политический обозреватель Виталий Портников в интервью «Апострофу» выразил мнение, что в связи с приближением выборов в Украине политики все чаще будут выступать с популистскими заявлениями и нереальными обещаниями, передает replyua.net.
«В условиях такого дезорганизованного и анархического общества, как наше, популистские тенденции будут только расти. Каждый будет обещать создать здесь счастливые времена и быстро решить все проблемы – войну, кризиса», – отметил он.
Публицист добавил, что таких компаний, как например, у Арсения Яценюка, когда он ничего, кроме мучительных изменений, не обещал, уже вряд ли кто-то может себе позволить.
«Люди не станут голосовать за правительство камикадзе и просто за изменения без быстрого улучшения жизни. Но быстрого улучшения не будет, в связи с чем такая ситуация. Тогда был особый момент – момент восстания, можно было говорить людям правду. Сейчас это очень горькая пилюля, чтобы можно было согласиться ее проглотить», - уверен журналист.
Теги: Украина, Донбасс, выборы, опасность
- Янукович: выборы после елки
- Янукович шокировал признанием. "А что было плохого в лозунгах, которые звучали с Майдана?"
- На Луганщине заминировали четыре участка
- В Константиновке на бюллетенях перепутали номера участков
- Мэр Донецка утверждает: руководство УВД на стороне грузинского "десанта"
- Выборы президента. В Донецке готовятся к вечерним провокациям
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как российские войска воюют на Донбассе22:20
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- Вернуть Донбасс: что такое переходное правосудие и зачем оно надо21:40
- Жители Донецкой области могут обращаться в консультационные бюро21:20
- Жебривский рассказал о новой бригаде: Это будут те, кто воевал с россиянами21:00
- Озвучены пугающие данные о российской военной технике на Донбассе20:40
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе20:20
- На донбасском пункте пропуска возникли проблемы с документами20:00
- В Славянске прошел семейный фестиваль19:40
- Греческий ученый предсказал апокалипсис в 2018 году11:25
- В Испании впервые в истории премьер-министром стал атеист11:05
- Украинцев предупредили об опасных тенденциях в канун выборов10:48
- Оплачивать по-новому ЖКУ не придется: закон о «коммуналке» откладывается10:35
- «Попадание в голову» — снайпер ВСУ уничтожил боевика «ДНР»10:15
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Погода на июнь: украинцам грозит библейский потоп09:30
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Как узнать свое предназначение по дате рождения09:57
- Как ухаживать за жирной кожей летом: убираем лишний блеск09:15
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир08:47
- Ученые нашли новый способ продлить жизнь08:25
- Донбасские "республики" готовят к "закрытию" и новой волне войны?22:00
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- Неподконтрольный Донбасс: в квартирах массово находят людей без признаков жизни
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- Фесенко сделал плохой прогноз для Донбасса
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Переселенец рассказал, где оккупанты Донбасса прячут "пропавших без вести"
- ВСУ законно идут вперед на Донбассе
- 10 примет об обручальном кольце
- В "ДНР" появились предпосылки для "переворота"
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка